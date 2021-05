/ / O preço médio do gás é de R$85 na Cidade de Goiás, inferior a outros municípios do Estado.

Com alteração em seu valor médio desde o fim do ano passado, o botijão de gás, essencial no dia a dia da população, chega a custar R$110 em municípios como Rio Verde e com preço médio de R$95 na capital Goiânia. A estimativa de duração do botijão está entre 200 a 250 horas de uso.



Nas distribuidoras de gás da Cidade de Goiás, o preço médio do gás gira em R$85, com pesquisa feita em 5 distribuidoras distintas. Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), afirmam que o Estado de Goiás é o local de mais difícil acesso de distribuição de combustíveis.



Em declaração dada ao veículo Mais Goiás, Zenildo Dias, presidente da Sinergas, afirma que o valor do gás hoje deveria ser ainda maior, algo que não ocorre, segundo ele, devido à retenção do preço por parte dos vendedores. O aumento acumulado repassado pela Petrobras chegou a 68%, considerando desde o fim de 2020.





About Grupo GBC

RELATED POSTS

Por João Pedro FelixFonte: Mais Goiás