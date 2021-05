/ / Novo decreto do Prefeito de Goiás libera reuniões religiosas aos fins de semana e prolonga toque de recolher

A Cidade de Goiás publicou nesta sexta-feira (30/04), o decreto N°78 de prevenção e combate à COVID-19. Nas principais atualizações do novo decreto,, as igrejas e templos religiosos, que antes possuíam permissão para funcionar apenas de segunda a sexta, podem agora realizar cultos e missas diariamente, porém com um espaçamento de 3 horas entre um evento e outro, e apenas permitindo 30% da lotação máxima.



O “toque de consciência" do novo decreto determina então que, após as 23h15, fica proibida a circulação de pessoas em qualquer e todo espaço público, encerrando-se até as 6h do dia seguinte. Bares e restaurantes podem funcionar até às 23h, com o consumo e venda de bebidas alcoólicas vedadas após as 22h30, valendo igualmente para serviços de delivery e tele-entrega: produtos gerais até as 23h, e entrega de bebidas alcoólicas até às 22h30. Atividades não essenciais seguem podendo funcionar até as 17h de segunda a sexta, e nos sábados, até 12h.



Dados do município mostram que hoje, segundo o boletim epidemiológico, 914 (novecentos e quatorze) casos da covid-19 foram confirmados, sendo 08 apenas nesta sexta-feira (30/04). A Cidade de Goiás possui todos os leitos para UTI do HSPA lotados, com 02 pacientes de Goiás internados e 03 de outros municípios e até hoje contabiliza 34 óbitos. E segundo também o vacinômetro, já foram aplicadas 6739 doses da vacina, onde 4359 referentes à primeira dose, e 2387 unidades da segunda dose.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

