/ / No Dia da Indústria, governador Ronaldo Caiado assina protocolos de intenção com empresas do ramo alimentício e de geração de energia elétrica

O governador Ronaldo Caiado assina, nesta terça-feira (25/05), data em que é celebrado o Dia da Indústria, protocolos de intenção com empresas que vão instalar ou expandir atividades em território goiano. O evento acontece no Salão Dona Gercina Borges, do Palácio das Esmeraldas, às 9h.



Os empreendimentos, do ramo alimentício e de geração de energia elétrica por placas fotovoltaicas, vão contemplar os municípios de Buriti Alegre, Mineiros, Rio Verde, Jataí, Americano do Brasil e Piracanjuba. As indústrias têm previsão de investir R$ 305 milhões em território goiano e gerar 5.503 empregos, entre diretos e indiretos.



Essa é a segunda vez que o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), homenageia a indústria goiana pelo seu dia, anunciando a chegada de novos ou a ampliação de empreendimentos industriais.



Na solenidade também será lançada a revista on-line GO Comex Magazine, que traz o balanço do comércio exterior goiano em 2020, e que aponta o saldo positivo para o crescimento de Goiás, mesmo com a pandemia da Covid-19. A revista, que é publicada também em inglês, foi criada com objetivo de mostrar, de forma detalhada, os indicadores de exportação e importação do Estado e atrair novos investimentos.







Jornalista





Por Gessy ChavesJornalista

About Grupo GBC