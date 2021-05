/ / IFG abre inscrições gratuitas para para cursos superiores até 09 de maio

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com as inscrições abertas para vagas remanescentes de cursos superiores em seis campus, incluindo na Cidade de Goiás. Na regional Cidade de Goiás, estão disponíveis 04 vagas destinadas para Bacharelado em Agronomia, 10 vagas para Bacharelado em Cinema e Audiovisual e 18 vagas para Licenciatura em Artes Visuais. As inscrições são gratuitas e feitas virtualmente no site do Centro de Seleção.



Segundo o Edital nº 9/2021, a seleção usa como base a análise do Coeficiente de Rendimento do Ensino Médio (feita a partir do histórico escolar do candidato) e prova de redação, sendo esta feita presencialmente no câmpus de escolha do candidato no dia 20/05, com os portões fechados às 18h45, a prova terá duração de 1 horas, a partir das 19 horas. O candidato deverá apresentar, no dia da realização da prova, documento oficial e original de identificação, com validade em todo território nacional. A divulgação do resultado final está previsto para 26/05.



Nos campus de Aparecida, Goiânia, Itumbiara, Jataí e Uruaçu, as vagas se destinam para os cursos de licenciatura em Dança, bacharelado em Agronomia, licenciatura em Artes Visuais, bacharelado em Cinema e Audiovisual, licenciatura em Música, bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, licenciatura em Química, em Física, bacharelado em Engenharia Civil, licenciatura em Química e tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.



Para se inscrever, acesse: http://www.ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/vestibular-enem.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN





