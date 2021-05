/ / / Governo de Goiás recebeu na manhã desta terça/18 a 21ª remessa com 196 mil vacinas contra Covid-19

Mais 196.100 vacinas contra a Covid-19 chegaram a Goiás na madrugada desta terça-feira (18/05). Esta 21ª remessa enviada ao Governo do Estado é composta em sua totalidade por doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Após o desembarque no Aeroporto Internacional de Goiânia, os imunizantes foram recebidos pelo secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, na Central Estadual de Rede de Frio, também na capital, onde foram armazenados.



Deste novo lote, 116.500 vacinas da AstraZeneca deverão ser reservadas para aplicação do reforço em pessoas imunizadas, conforme orientação do Ministério da Saúde. Já as 79.600 restantes serão utilizadas para primeira dose e avanço da campanha nos municípios goianos com imunização do grupo das comorbidades, pessoas com síndrome de Down, além daquelas que se enquadram nas deficiências cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Com esse novo carregamento, Goiás atinge a marca de 2.631.220 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Após conferência da quantidade de imunizantes, o Estado inicia a distribuição das vacinas destinadas à primeira dose para todas as 18 Regionais de Saúde. Na sequência, os imunobiológicos serão repassados aos 246 municípios para que as prefeituras continuem com a aplicação em seus territórios.