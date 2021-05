/ / / / Governo de Goiás por meio da Emater vai doar 3.500 litros de leite em cinco municípios, entre eles a Cidade de Goiás e Faina

Ação faz parte das atividades de celebração ao Dia Mundial do Leite, comemorado em 1º de junho. O alimento é destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade em São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Faina, cidade de Goiás e Iporá



Em ação coordenada, o Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), vai doar 3.500 litros de leite em cinco municípios do Estado, a partir da terça-feira, 1º de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial do Leite.



A mobilização foi feita junto ao Arranjo Produtivo Local (APL) Lácteo de São Luís de Montes Belos, contando com o apoio de diversos parceiros, como Prefeituras Municipais, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Sindicato das Indústrias de Laticínios no Estado de Goiás (Sindileite).



Inicialmente, serão 500 quilos de leite em pó distribuídos para abrigos e entidades filantrópicas das cidades de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Faina, Cidade de Goiás e Iporá. O alimento foi fornecido pela Lactosul Indústria de Laticínios, que fica no município de Piranhas. Para cada quilo de leite em pó doado é possível obter sete litros de leite.



Segundo o extensionista da Emater e presidente do Comitê Gestor do APL Lácteo, Walmir Elias Costa, o objetivo principal da iniciativa é difundir a importância econômica e social do leite.

“Do ponto de vista assistencial, o leite doado fará toda a diferença na vida das famílias vulneráveis que serão beneficiadas, já que é um alimento essencial para a saúde humana”, aponta. Um levantamento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) revela que o brasileiro consome anualmente cerca de 166 litros de leite, o que corresponde a 455 mililitros de leite por dia. A bebida é rica em cálcio, fósforo, magnésio e proteínas, substâncias que, consumidas adequadamente, podem ajudar a tornar os ossos mais fortes e proteger contra doenças como a osteoporose.



Além de seu valor nutritivo, o leite é um item importante para a economia agropecuária, como salienta o secretário Municipal de Agricultura da Cidade de Goiás, Delcídio da Silva Moreira. “É um produto fundamental para a vida no campo, especialmente para a agricultura familiar. A maioria desses agricultores tem no leite sua principal fonte de renda, então gera muita ocupação, muito emprego”, destaca.



O Estado de Goiás é o quarto maior produtor de leite do país, de acordo com a Radiografia do Agro, publicada em 2020 pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). São mais de 72 mil estabelecimentos produtores espalhados em todos os 246 municípios goianos. Destes, mais de 50 mil são classificados como agricultura familiar, ou seja, cerca de 70% do total.



