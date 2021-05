/ / / Governo de Goiás pagará ajuda de custo no valor de R$ 100 para arcar com gastos dos professores da rede estadual com Internet

“O Estado tem que reconhecer todo o esforço dessa categoria nesse momento adverso que vivemos, em razão da pandemia. É um compromisso que eu tenho e estou cumprindo: o que economizar na Educação volta para a Educação”, destacou o governador Ronado Caiado.

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), pagará uma ajuda de custo no valor de R$ 100 aos servidores da Educação que desempenham funções de magistério. A medida, publicada no Diário Oficial na última sexta-feira (14/05), beneficiará 22.651 profissionais da rede estadual de educação entre efetivos, comissionados ou contratados temporariamente.De acordo com o Decreto Estadual nº 9.863, a ajuda de custo tem natureza indenizatória e visa fazer frente aos gastos pessoais dos profissionais com a conectividade à Internet. Além dos docentes, a medida atenderá aos servidores da Educação que ocupam as funções de direção ou administração escolar, planejamento, coordenação pedagógica, supervisão e orientação educacional e que oferecem suporte pedagógico direto à atividade docente.Segundo o superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Seduc, Hudson Amarau de Oliveira, a ajuda resultará em um acréscimo mensal de R$ 2.265.100,00 milhões à folha de pagamento da pasta. O auxílio será pago ao magistério público estadual enquanto perdurar o Regime Especial de Aulas Não Presenciais (Reanp) na rede estadual de ensino.A previsão é de que a primeira parcela, referente a maio, seja paga ainda neste mês, junto ao vencimento mensal dos servidores.