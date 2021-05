/ / / Governador Caiado recebe mais 132,8 mil vacinas da AstraZeneca nesta sexta/07

Indicativo do Ministério da Saúde é que carregamento de imunizantes contra Covid-19, entregue na madrugada desta sexta-feira (07/05), será destinado a aplicação da segunda dose. Atualmente, número de vacinados no território goiano aproxima-se de 1 milhão de pessoas. “Esperamos um outro calendário, a partir de domingo ou de segunda-feira, para que possamos ampliar e dar continuidade à primeira dose”, diz governador Ronaldo Caiado.

O governador Ronaldo Caiado esteve à frente de mais um recebimento de doses de vacina contra a Covid-19 na Central Estadual da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em Goiânia. O carregamento enviado a Goiás pelo Ministério da Saúde (MS) chegou ao Aeroporto Internacional de Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (07/05), com 132,8 mil imunizantes. Esta é a 18ª remessa recebida no Estado e tem o lote composto por vacinas da AstraZeneca, do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O governador informou que a destinação da remessa deve ser reservada para atender à recomendação de nota técnica que deve ser emitida pelo MS ainda nesta sexta-feira. Até a definição, o lote recebido será estocado, com previsão de uso para segunda dose. “A princípio, este lote não terá a distribuição imediata. Será estocado aqui até que chegue o momento adequado para que a gente distribua aos municípios”, pontuou Caiado.

O governador ainda comunicou a chegada de 32.200 doses da CoronaVac no próximo sábado (08/05). Para essa remessa também há previsão inicial de que seja utilizada para a segunda dose. “Nós esperamos um outro calendário, a partir de domingo ou de segunda-feira, para que possamos ampliar e dar continuidade à primeira dose”, avaliou.

O secretário de Estado Saúde, Ismael Alexandrino, pontuou que, com a última remessa recebida, com 211 mil doses, há vacinas para finalizar a vacinação de idosos em municípios que ainda não concluíram o grupo e prosseguir a vacinação das pessoas com comorbidades nos locais em que a campanha encontra-se mais avançada. “Até chegar a próxima remessa para D1 [primeira dose], nós temos as vacinas de comorbidades”, afirmou.

Alexandrino comentou a perspectiva não confirmada de utilização da remessa recebida nesta sexta-feira para a primeira dose. “Calibramos a nossa expectativa e esperamos esse posicionamento oficial do Ministério da Saúde. Se houver alguma reversão de entendimento, conseguimos ampliar ainda mais esse grupo de comorbidades, que é grande, 616 mil pessoas”, comentou.

Próximo a completar 1 milhão de doses aplicadas no Estado, o reforço no quantitativo de vacinas para a segunda dose vai contribuir para garantir que a população já imunizada com a primeira dose complete o quadro vacinal. “Estamos com a vacinação de vento em popa”, avaliou Alexandrino ao mencionar que o Estado já distribuiu mais de 2 milhões de doses.

O titular da SES avaliou ainda a “queda sustentada” nos indicadores da pandemia. "Está há mais de 40 dias em queda no número de pedidos de internação em UTI [Unidade de Terapia Intensiva]. Tem sido muito perceptível nos últimos oito dias. Estamos abaixo de 80% [de ocupação]. Já percebemos que o mapa de risco deu uma clareada”, analisou. No entanto, Ismael advertiu que ainda assim os cuidados devem ser mantidos. “Estamos em franco momento de pandemia“, ressaltou.



