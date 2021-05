/ / / Governado Ronaldo Caiado entrega Central de Flagrantes da Polícia Civil em Itaberaí

“Goiás tem governo, honestidade, transparência e dinheiro público aplicado corretamente”, afirma Caiado ao inaugurar Central de Flagrantes e Pronto Atendimento, em Itaberaí

Nova unidade atende 18 municípios. Iniciativa torna realidade antiga demanda da região, que não possuía delegacia com funcionamento 24 horas. “Atender o cidadão, essa é a nossa marca”, diz governador ao destacar que Estado possui hoje “a melhor polícia do Brasil”

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta segunda-feira (10/05), a Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão, em Itaberaí. O objetivo da nova unidade é promover maior eficiência e celeridade nos trabalhos desenvolvidos na área de segurança pública, além de melhorar o atendimento à população.

A criação da Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão atende uma demanda antiga da região que não possuía uma delegacia com funcionamento 24 horas. Dessa forma, quando surgiam situações fora do expediente, os escrivães eram acionados e precisavam se deslocar até as delegacias para lavrar os procedimentos.

Durante a inauguração, o governador Ronaldo Caiado elogiou o compromisso e união do efetivo policial. “O sucesso é exatamente ter construído aqui o que ninguém acreditava: a junção de todas as forças de segurança pública do Estado de Goiás. Não tem aqui um policial melhor que o outro”, defendeu ao enaltecer a “junção de ações” para combater a criminalidade.

O atendimento 24 horas na Central de Flagrantes está em consonância com os valores que Caiado defende em sua gestão. “Atender o cidadão, essa é a nossa marca. Goiás tem governo, honestidade, transparência e dinheiro público aplicado corretamente, as ações são dirigidas às pessoas”, disse. “A nossa polícia é, hoje, a melhor do Brasil”, destacou.

A unidade vai funcionar na sede da Delegacia de Polícia Civil do município, utilizando a estrutura já disponível. Agora, com a Central de Flagrantes, o atendimento será feito em um único local, com servidores em trabalho de forma presencial, diuturnamente.

O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, reforçou que a entrega do novo atendimento é resultado do empenho do governador Ronaldo Caiado no sentido de estruturar o setor. “Hoje essa Central de Flagrantes é fruto também desse esforço. Não só do prédio, não só da estrutura, mas também dos profissionais”, afirmou ao destacar que 100 novos delegados de polícia foram convocados na gestão de Caiado para compor os quadros da Polícia Civil.



A central irá atender 18 municípios da região: Itaberaí, Faina, Goiás, Itapuranga, Morro Agudo de Goiás, Heitoraí, Guaraíta, Itaguaru, Itaguari, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Anicuns, Adelândia, Americano do Brasil, Sanclerlândia, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro e Mossâmedes.

Em discurso, o vice-governador Lincoln Tejota, reforçou que o Governo de Goiás investe o recurso público de forma inteligente. “Nós identificamos a necessidade do município, do cidadão, e estamos trabalhando de forma incisiva, cirúrgica e precisa”, afirmou. A ideia é compartilhada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira. “O Governo de Goiás não brinca quando é para defender os interesses da nossa comunidade e dar segurança para a população”, ressaltou.

Agilidade

O delegado geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço, ressaltou que manter uma delegacia de “portas abertas” no município vai desafogar o serviço na região. “Itaberaí representa 40% hoje da demanda da regional da cidade de Goiás”, ponderou. Lourenço qualificou o avanço como “extremamente importante” para o tratamento também aos profissionais envolvidos, policiais civis e militares, e ainda por promover o encaminhamento mais célere e facilitado dos trabalhos desenvolvidos no local.

O deputado estadual Coronel Adailton, expôs sua satisfação pelo avanço no serviço da polícia civil no município de Itaberaí. “Parabéns, governador, por mais esse ganho, por mais essa obra que é uma realização de sonho, não apenas da população que vai ser atendida por essa Central de Flagrantes, em 18 cidades, mas muito mais nossa, dos integrantes da segurança pública dessa região”, celebrou.

O deputado estadual Rafael Gouveia ressaltou a prerrogativa adotada por Caiado de só inaugurar serviços prontos a atender à população. “Quando inaugura é porque está pronto para funcionar mesmo e atender o cidadão de cada município”, ressaltou ao enfatizar que investimentos, benefícios e serviços de qualidade têm chegado às cidades goianas.

“A sua marca, governador, é trabalhar para os goianos”, afirmou a prefeita de Itaberaí, Rita de Cássia. “Essa Central de Flagrantes, 24 horas por dia, começa a transformar nosso município em cidade polo. Hoje, o senhor está combatendo, com essa iniciativa e tantas outras, a criminalidade e os transtornos”, defendeu.

O titular da 4ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) e da Central de Flagrantes de Itaberaí, delegado Ivaldo Gomes de Mendonça, atua na região desde 2010 e destacou que, apesar de a Polícia Civil nunca ter deixado de atender as demandas locais, a carência pelo serviço de atendimento de 24 horas era sentida na região. “Os policiais ficavam em casa e, quando tinha alguma demanda fora do expediente, eram acionados e se deslocavam para a delegacia”, lembrou. Para ele, o crescimento populacional “impôs a necessidade” de adequar o atendimento. “Tal ausência acarretava prejuízos também para importantes municípios próximos como Itapuranga, Anicuns e Cidade de Goiás”, pontuou.

Estiveram presentes o presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (Detran-GO), Marcos Roberto Silva; o deputado estadual Wagner Neto; o presidente da Câmara Municipal de Itaberaí, Pereirinha, que representou os demais vereadores do município; o ex-prefeito de Itaberaí Wellington Baiano; o diretor de informação da Assembleia Legislativa, ex-deputado Gean Carlo; o coordenador regional de educação, professor Vinicius Átila; os prefeitos Wilson Júnior (Gameleira), Clayton Melo (Itauçu); e o secretário parlamentar Alceu Ribeiro, que representou o deputado federal Zacharias Calil. Participaram ainda dos comandantes do 6º Comando Regional Bombeiro Militar, tenente coronel Anderson Moura; 34º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Rodrigo de Sousa Bispo; 17ª Companhia Independente Bombeiro Militar, major Eduardo de Melo, primeiras-damas, secretários municipais, vice-prefeitos e vereadores.

Por Gessy Chaves

Jornalista

About Grupo GBC