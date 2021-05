/ / / Goiás recebe 189 mil vacinas contra Covid-19 na madrugada desta quarta-feira (26/05)

Imunizantes da AstraZeneca serão destinados para aplicação da primeira dose. Chegada do carregamento está prevista para 00h10, no Aeroporto Internacional de Goiânia. Lote seguirá para a Central Estadual da Rede de Frio. Após conferência, Estado iniciará, de maneira imediata, distribuição do lote para todas as 18 Regionais de Saúde



O Governo de Goiás recebe, na madrugada desta quarta-feira (26/05), uma remessa com 189 mil vacinas contra a Covid-19. Todos os imunizantes são da AstraZeneca, produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Após desembarque no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, à 00h10, as doses seguirão para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).



Conforme orientação do Ministério da Saúde, as vacinas da AstraZeneca deverão ser utilizadas para aplicação da primeira dose e avanço da campanha de vacinação nos municípios goianos. Após conferência da quantidade de imunizantes recebidos, o Estado iniciará, de maneira imediata, a distribuição do lote para todas as 18 Regionais de Saúde. Depois desta etapa, os imunobiológicos serão repassados às 246 cidades para que as prefeituras continuem com a execução da campanha em seus territórios.



Com esse novo carregamento, Goiás atinge a marca de 2.841.280 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Até às 15h de terça-feira (25/05), há o registro de que 1.317.944 imunizantes foram usados para aplicação da primeira dose no Estado. Em relação ao reforço, foram registradas 621.756 pessoas já vacinadas.





Por Gessy Chaves