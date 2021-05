/ / Estado de Goiás recebe terceiro lote da Pfizer/BioNTech, com 21.060 vacinas

O Governo de Goiás recebeu, na madrugada desta quarta-feira (19/05), o terceiro lote de vacinas fabricadas pela Pfizer/BioNTech, com 21.060 doses. Os imunizantes serão distribuídos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade e Rio Verde. Os municípios possuem capacidade de armazenamento e aplicação devido às particularidades do imunobiológico que exige temperaturas mais baixas.



O lote de vacinas chegou no Aeroporto Internacional de Goiânia em voo comercial. O carregamento foi levado para a Central Estadual de Rede de Frio, na capital, onde ficará armazenado a uma temperatura negativa entre -25°C e -15°C. Após conferência por técnicos da SES, as doses serão encaminhadas aos cinco municípios, para que prossigam com as ações do Plano Nacional de Imunização (PNI) Contra a Covid-19.



A vacina da Pfizer/BioNTech possui registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e tem mais de 90% de eficácia comprovada quando aplicadas as duas doses. O intervalo entre a primeira aplicação e o reforço vacinal, segundo Ministério da Saúde, é de três meses.



Nesta semana, o Governo de Goiás já recebeu 217.160 vacinas. O primeiro lote chegou na madrugada de terça-feira (17/05), com 196 mil imunizantes da AstraZeneca, produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Desse total, 79.600 destinados à aplicação da primeira dose e 116.500 para reforço.



Com o avanço da vacinação, o Estado está em “queda sustentada” nos indicadores da pandemia, com o número de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em redução há mais de 40 dias. “A aplicação das vacinas avançou e temos números sensíveis que mostram diminuição das internações das pessoas idosas e dos trabalhadores da saúde”, frisa o secretário de Estado da Saúde Goiás, Ismael Alexandrino.



Ainda segundo o secretário, apesar do alívio de ver o mapa de risco de Goiás caminhando para uma situação melhor, é importante que a população mantenha todos os cuidados, como os hábitos de higiene e distanciamento social. “Não podemos pensar que a pandemia acabou”, alerta.



Desde que o Ministério da Saúde deu início ao PNI, em janeiro deste ano, o Estado já foi contemplado com 2.652.280 imunizantes contra Covid-19, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.224.700 da AstraZeneca e 76.050 da Pfizer.



De acordo com levantamento realizado pela SES-GO, até esta terça-feira, 1.185.180 goianos já haviam recebido a primeira dose e 584.086 foram vacinados com a segunda. Os dados são preliminares e coletados no Painel Covid-19 do Governo de Goiás.



Por Gessy ChavesJornalistaFotos: André Saddi