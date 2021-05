/ / Em homenagem ao dia do Gari (16/05), trazemos ''Salgadinho'', um representante dessa classe essencial na vida dos Brasileiros

Neste domingo (16 de Maio de 2021) é o dia nacional dos Garis, e muita homenagens puderam ser visualizadas nas mídias sociais como sites, facebook e instagram falando desses homens e mulheres que cuidam da limpeza da cidades em todo o Brasil, no Estado de Goiás e na Cidade de Goiás.

E é exclusivamente da cidade de Goiás que o Classifique News traz um homenageado neste dia tão importante na vida das famílias vilaboenses, e que através dele homenageamos todos (a) os Garis. O profissional da foto acima é conhecido como "Salgadinho", um gari deste município, onde recebeu um convite especial para participar da ultima edição da festa dos dos Melhores do Ano de 2019, (A categoria de melhor Gari seria incluída no ano de 2020, mas por causa da Pandemia a festa não aconteceu) e deixou seu nome no quadro de assinaturas do evento.

Domingos Eurípedes Pereira Sagado, ou como prefere ser chamado de ''Salgadinho'', é atuante na coleta de lixo da cidade de Goiás a 17 anos nos caminhões e já à 35 anos atua como Gari na prefeitura de Goiás. Salgadinho é casado com Nucelia Domingas Ferreira Noronha e tem um casal de filhos.

Trazemos aqui as a mensagem do Prefeito Aderson Gouvea que circulou pelas redes sociais no dia de hoje através da sua secretaria de comunicação, ''O que seria de nossas casas sem a prestatividade dos serviços dos Garis''. Segue a transcrição do texto da Prefeitura Municipal

''Não conseguimos imaginar a vida sem eles(as). Neste domingo(16), é celebrado o Dia do(a) Gari no Brasil. A data tem o objetivo de homenagear os(as) profissionais que recolhem todo o lixo deixado pela sociedade e, consequentemente, mantém a higienização urbana.



Gari ou profissional cuidador(a) de limpeza e vias públicas, ou seja, trabalha no setor de infraestrutura do município como: a limpeza pública, desde varrimento de ruas, até a coleta de resíduos, lixo orgânico, lixo reciclável e bota-fora, limpeza das bocas de lobo, córregos, etc,. Neste sentido, muitas vezes, a população não toma certos cuidados na hora de descartar o próprio lixo e acaba expondo o(a) gari a riscos, como no caso de seringas, vidros e materiais cortantes''. Prefeitura Municipal

Por Gessy Chaves

Jornalista

About Grupo GBC