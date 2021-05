/ / / Deputado Adriano do Baldy anuncia emenda de R$ 250 mil ao Distrito de Colônia de Uva, município de Goiás

O Prefeito Aderson Gouvea recebeu hoje (10/05), no Distrito de Colônia de Uvá, o Deputado Adriano do Baldy que anunciou uma emenda parlamentar destinada a saúde daquele distrito. A verba é no valor de R$ 250.000,00 em prol da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Colônia de Uvá.

Além do Deputado Adriano do Baldy e do Prefeito Aderson Gouvea, estiveram também presentes a Vice-Prefeita Zilda Lôbo, o Secretário Mun. de Saúde Marcos Elias da Neiva, a Sec. Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Prof.ª Célia Mendanha, a Chefe de Gabinete, Luanda Gouvea, o Secretário Mun. de Trânsito, Ribamar Santos, o Vereador Presidente da Câmara Sidnei do Master, os Vereadores Solinar Santos, Tizil, Aguinel Lourenço, as Vereadoras Elenízia da Mata, Marli Lúcia.



Na oportunidade, o Vereador Presidente da Câmara da Cidade de Goiás Sidnei do Master, anunciou que apresentará à Câmara Municipal um projeto de lei para alterar o nome da referida UBS, a qual irá se chamar UBS Geracinda Faria dos Santos (Preta da Saúde).

Esta homenagem refere-se a vereadora que faleceu recentemente vítima da Covid-19, e que, como enfermeira atendeu por muito tempo no local, e ainda, é a autora do pedido da verba para o Deputado Federal Adriano do Baldy.

Também se fizeram presentes o Pres. da Câmara do município de Matrinchã, Ver. Roberto Rivelino, os Vereadores daquele município Zé Carlos e Lindomar, vários Servidores (as) da Saúde e Moradoras e Moradores do distrito de Colônia de Uvá.

