/ / / Começa vacinação na Cidade de Goiás do grupo de pessoas a partir de 18 anos com comorbidades

A Cidade de Goiás deu início a partir desta terça-feira (18/05) a 2° etapa da vacinação de pessoas no grupo de comorbidades. A primeira etapa, que ocorreu entre 13 e 17 de maio, alcançou ao todo 294 pessoas com comorbidades, entre 55 e 59 anos. Até o momento foram aplicadas, ao todo, 8280 doses, dentre as 9630 recebidas.

Podem receber a vacina na segunda etapa: Pessoas com síndrome de down com idade a partir de 18 anos, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com comorbidade de 50 a 54 anos e com deficiência permanente cadastrada no benefício de prestação continuada (bpc) com idade de 50 a 54 anos.

A terceira fase tem seu início agendado para 19 de maio, onde a partir desta data, enquadram-se além dos mesmos requisitos da segunda etapa, também deficientes permanentes cadastrados no BPC e pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, conforme informado a nossa equipe pelo Secretário Municipal de Saúde, Marcos Elias.

Na vacinação, cidadãos com comorbidades devem portar laudos médicos, exames ou prescrições médicas que comprovem o estado de saúde, sendo os mesmos emitidos há no máximo dois anos.

Vacinação nos distritos

Inicia-se em conjunto, a vacinação contra a gripe (influenza) H1N1 e covid-19 nos distritos de Colônia de Uvá, Águas de São João, Calcilândia e Buenolândia. Contra a influenza H1N1, podem receber a vacina idosos a partir de 60 anos e professores de todas as idades.

📍 Colônia de Uvá - 18 de maio (terça-feira)

📍 Águas de São João - 19 de maio (quarta-feira)

📍 Calcilândia - 20 de maio (quinta-feira)

📍 Buenolândia - 21 de maio (sexta-feira)

Por João Pedro FelixASCOM CNN