/ / / Com alto número de casos de covid-19, Prefeito de Goiás publica decreto fechando comércio não essencial mesmo sob protesto dos comerciantes

O Prefeito levou em conta o alto número de casos que a cidade tem apresentado esses últimos dias, com 1073 casos confirmados e todos os leitos de UTI ocupados, o município registrou em uma semana 98 novos casos confirmados (de 13/05 a 20/05), sendo 85 apenas nos últimos 4 dias, segundo dados da Secretaria de Saúde. Portanto, apenas a última semana representou aproximadamente mais de 10% dos casos contabilizados desde o início da pandemia, em março de 2020.



Vacinação



Com 10.240 doses recebidas e 8805 aplicações até o momento, o município de Goiás imunizou cerca de 27,63% de seus habitantes, estando atualmente seguindo a 3° fase da vacinação, com início nesta quinta (20/05) em comórbidos acima de 18 anos, com 715 pessoas imunizadas com a primeira dose. Recentemente foram recebidas mais 610 doses da AstraZeneca repassadas pelo Estado.