/ / / Com 67 casos de Covid-19 em 3 dias, 26 apenas hoje/19, prefeito de Goiás comunica que deverá fechar comércios não essenciais

A Cidade de Goiás contabilizou, após o boletim epidemiológico publicado pela prefeitura na tarde de hoje (19/05), 67 casos de Covid-19 apenas em três dias, 25 casos na segunda/17, 16 casos na terça/16 e nesta quarta-feira/19, o número de testados positivos chegou ao número de 26 pessoas contaminadas com o Covid-19.





De acordo com a declaração do Prefeito Aderson Gouvea nas redes sociais da Prefeitura Municipal no final da tarde de hoje, parte do comércio deverá ter seu funcionamento restringido na cidade a partir de sexta-feira/21.



Diante dos grande número de casos que aconteceram apenas nesses três dias, o Prefeito deverá tomar atitudes enérgicas no decreto, ''Chegou um momento que a pandemia tomou uma outra dimensão, e nós precisamos tomar medidas mais duras nesse momento. Precisamos contar com a compreensão principalmente de você comerciante, você empresário. Estaremos decretando a partir de sexta-feira/21, cerceando (limitando, restringindo) algumas atividades, e mantendo abertas apenas aquelas tidas como essenciais. Esse tempo de dificuldade passará, e nós manteremos a vida da nossa população.'' Disse Aderson.

De acordo com o Boletim epidemiológico todos os leitos de UTI estão ocupados, e ainda mais um leito foi separado, isolado para internação extra de mais um contaminado totalizando um número de 6. Sendo que dois pacientes são de outros municípios e cinco são de Goiás, mas um deles está internado na UTI de Goiânia.



De acordo com estas declarações do Prefeito Aderson Gouvea que estava ao lado do Secretário Municipal de Saúde Marcos Elias, um novo decreto será publicado nesta sexta-feira (21/05) com novas regras e fechamento das atividades não essenciais.



Por Gessy Chaves

Jornalista

