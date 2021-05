/ / / Com 1/4 da população vacinada, Cidade de Goiás inicia vacinação para pessoas com comorbidades

A Cidade de Goiás inicia a partir de 13 de maio (quinta-feira) a vacinação para pessoas com comorbidades, ou seja, quando há associação entre uma ou mais doenças ao mesmo tempo, como é o caso de doenças preexistentes como diabetes, hipertensão, asma e tuberculose, que se infectadas pelo vírus da covid-19, podem afetar e agravar o estado de saúde de pacientes, ocasionando à internação ou mesmo à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).



Estão aptos a receber a vacina: Pessoas com síndrome de down com idade a partir de 18 anos, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com comorbidade de 55 a 59 anos e com deficiência permanente cadastrada no benefício de prestação continuada (bpc) com idade de 55 a 59 anos.



A Cidade de Goiás já recebeu 9630 doses, onde dessas, 8085 já foram aplicadas entre a primeira e segunda dose, alcançando o percentual de 24,70% da população imunizada. O município segue com 975 casos confirmados e 35 óbitos registrados.



Para receber a vacina, é preciso apresentar laudo médico que comprove a existência da comorbidade. Com o laudo, basta entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, ou falar com o(a) agente de saúde, para agendar a vacinação.











Por João Pedro Felix ASCOM CNN

