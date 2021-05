/ / / Cidade de Goiás tem surto de 25 teste positivo só nesta segunda/17, e ultrapassa os 1000 casos de COVID-19,

O município registrou, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, 1013 casos confirmados de covid-19, sendo confirmados 25 casos apenas nesta segunda-feira (17/05). A cidade, que possui cerca de 22.381 habitantes, possui apenas 05 leitos de enfermaria destinados a tratar os infectados, os quais estão vagos, e 05 leitos de UTI (Unidade de tratamento intensivo), que estão lotados.



Comparando com o boletim com uma semana de diferença (17/05), se registra o aumento de 61 casos confirmados e 1 óbito, o boletim epidemiológico do dia 11 de maio, haviam sido registrados 952 casos confirmados e 35 óbitos até o momento, ou seja, aproximadamente 9 novos casos a cada dia, e um óbito por semana no município.





Segundo o boletim epidemiológico, os casos detectados ontem pela Secretaria de Saúde, 23 deles testados positivo no mesmo dia, e apenas 2 são resultados de testes anteriores, e fazendo uma varredura por idade dos contaminados de ontem são:

01 casos de 0 a 10 anos

03 casos de 10 a 20 anos

04 casos de 20 a 30 anos

06 casos de 30 a 40 anos

01 caso de 40 a 50 anos

06 casos de 50 a 60 anos

04 casos de 60 a 70 anos

No Estado de Goiás, desde o início da pandemia registraram-se 580 mil casos, dos quais foram registrados mais de 26 mil casos apenas durante o período de 3 a 16 de maio, um intervalo de 14 dias. Desse número, cerca 552 mil constam como recuperados e 16.091 como óbitos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Por João Pedro Felix

ASCON - CNN



About Grupo GBC