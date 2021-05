/ / Cidade de Goiás se comove pela perda do Ex-Vereador Natal Camargo na manhã deste domingo (02/05)

A cidade de Goiás perdeu na manhã deste domingo, 02 de maio, um ícone da política vilaboense. O Ex-Vereador Natal Camargo que faria em 2021, 60 anos de idade, sofreu um infarto e faleceu por volta das 06:00hs de hoje.



Segundo o irmão Elias Antunes Camargo, ''mesmo em época de pandemia, e tomando todos os cuidados contra o coronavírus, Natal Camargo convidou alguns familiares para se reunir em sua casa na noite de ontem (01/05) para comemorar o final das obras de sua residência. Após o evento, ele dormiu bem, e às 06:00hs de hoje, ao acordar, começou a passar mal e chamou pela esposa, que o viu perder as forças, foi então que ela chamou pelos filhos e ao mesmo tempo, acionou o SAMU que chegou imediatamente à residência da família, ao proceder o atendimento, viram que se tratava de um infarto fulminante, e não havia mais nada a fazer.''



Natal Antunes Camargo era casado, deixa esposa e dois filhos, o PM Sd. Wender e a jovem Érika. Nasceu na região do Rio Turvo, hoje município de Faina, mas até então era município de Goiás, portanto, Natal é filho de Goiás-GO, sendo morador da região desde o seu nascimento.



Goiás, cidade pela qual lutava com veemência, mesmo não exercendo um mandato desde 2012, sempre foi defendida por Natal que correu atrás de diversos benefícios para a antiga capital do estado. A mais de 6 anos, era assessor direto do Deputado José Nelto, cujos interesses também defendia na região do Vale do Araguaia.



Vereador por 3 mandados (2001-2012), era conhecido e admirado por muitos, na última eleição foi candidato pelo PODEMOS, mas infelizmente não conseguiu se eleger. Durante sua jornada, Natal Camargo mostrou que a política está no sangue, seu irmão Elias Camargo se elegeu Vereador na última eleição na cidade de Faina-GO, e segundo ele, falando a nossa reportagem, ''vem exercendo o seu mandato em Faina-GO, seguindo exemplos do irmão, que sempre o orientou com sabedoria".





O velório de Natal Camargo está acontecendo na tarde deste domingo na Câmara Municipal de Goiás, localizada na Rua XV de Novembro, nº 18, e o enterro está previsto para ás 19h de hoje.





A equipe do Jornal Classifique News expressa seus sinceros sentimentos a família e amigos pela perda irreparável do Ex-Vereador Natal Camargo, pedimos a Deus que traga refrigério para os entes queridos nessa hora de dor .

