/ / Cidade de Goiás receberá nesta quarta/19 mais 610 doses de vacina para primeira dose contra a covid-19

A Secretária de Saúde do município informou agora a tarde que irá receber o repasse de 610 doses da vacina AstraZeneca nesta quarta/19, para a aplicação da primeira dose contra a Covid-19. Trata-se 21ª remessa de vacinas, que chegou ao Estado de Goiás na madrugada de terça-feira com 196.100 doses do imunizante produzido pela AstraZeneca.

O recebimento das doses entra de encontro com a segunda e terceira etapa de vacinação em pessoas com comórbidas a partir dos 18 anos, com início respectivamente em 18 e 19 de maio. Até o momento, cerca de 300 pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades receberam a primeira dose do imunizante.

A chegada das doses foi informada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em publicação em seu perfil oficial do Twitter, por volta de 17h de segunda-feira. Na mesma declaração, em sua rede social, ele afirma que 79.600 doses são destinadas para a 1ª aplicação, e 116.500 para 2ª e última dose. A informação foi publicada em seu perfil oficial do Twitter, por volta de 17h de segunda-feira. O Estado ultrapassou recentemente a marca de 581 mil casos confirmados de Covid-19. Segundo o SES-GO, foram distribuídas 1.159.981 doses, referentes à primeira aplicação, e 576.890 referentes à segunda aplicação.

Em plataforma oficial, a SES-GO também informa que das 18 regiões de Goiás, 9 se encontram em situação de calamidade, 7 em situação crítica e 2 em situação de alerta. Dentre as regiões situação crítica, está a do Rio Vermelho, onde se localiza a Cidade de Goiás, além dos municípios de Americano do Brasil, Araguapaz, Aruanã, Britânia, Faina, Goiás, Guaraíta, Heitoraí, Itaberaí, Itapirapuã, Itapuranga, Jussara, Matrinchã, Mossâmedes, Mozarlândia, Nova Crixás, Santa Fé De Goiás.

Por João Pedro Felix

ASCON - CNN

Fonte: SES-GO, Sagres

About Grupo GBC