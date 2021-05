/ / / Cidade de Goiás inicia vacinação de grávidas e puérperas de até 45 dias com comorbidades acima de 18 anos

Segundo o o boletim vacinômetro publicado pela Seretaria Municipal de Saúde nesta quarta/26, a Cidade de Goiás já está com mais de 30% da população vacinada, o município irá imunizar agora grávidas e puérperas de até 45 dias com comorbidades acima dos 18 anos a partir desta quinta-feira/27. Para receber a primeira dose, a gestante deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento e apresentar, no ato da vacinação, laudo médico que comprove comorbidade.



Não é necessário interromper o aleitamento para aquelas que recebem a vacina, e poderão também doar o leite, se este for o caso. Na sexta-feira/21, nasceu na Bahia o primeiro recém-nascido com anticorpos contra a Covid-19. A mãe havia recebido a primeira dose no dia 4 de fevereiro, e a segunda dose em 5 de maio, dezesseis dias antes da data do parto.



Goiás possui no momento 10.240 doses, repassadas pelo Estado, que aplicou até o momento 9.749 doses, das quais 7.049 da primeira aplicação e 2.700 da segunda (e última) dose. No ciclo de vacinações que buscava alcançar pessoas com comorbidades acima dos 18 anos, 1.330 pessoas foram alcançadas. E na última ação com os trabalhadores da educação, 230 profissionais foram imunizados.





About Grupo GBC

RELATED POSTS

Por João Pedro FelixASCON CNN