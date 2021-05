/ / / Caiado lança programa Sinaliza Goiás e R$ 12 milhões em investimentos em sinalização viária de municípios goianos

O governador Ronaldo Caiado lança, nesta quarta-feira (05/05), às 9h, na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), o programa Sinaliza Goiás. A iniciativa prevê investimento de quase R$ 12 milhões para implantar e revitalizar a sinalização viária de 127 municípios goianos.



O programa foi desenvolvido pelo Governo de Goiás, por meio do Detran-GO, para auxiliar municípios que, em razão da falta de estrutura e técnicos especializados, necessitem de apoio para cumprir o que estabelece o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), referente à sinalização.



Nas duas etapas do projeto, serão adquiridas quase 30 mil unidades de placas e implantados mais de 300 mil metros quadrados de sinalização horizontal. O objetivo é garantir maior segurança aos moradores e condutores goianos.



Na ocasião, será realizada ainda a abertura oficial do Movimento Maio Amarelo, dedicado ao mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Durante todo o mês de maio, serão realizadas, na Região Metropolitana de Goiânia e em diversos municípios do interior, uma série de ações específicas sobre faixa de pedestre, os perigos do uso do celular enquanto dirige e o respeito à sinalização e às leis de trânsito.

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO 3243