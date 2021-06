/ / / Ao lado do ministro da Educação, Caiado inaugura Escola Padrão Século XXI, em Barro Alto

O governador Ronaldo Caiado, ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e da titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Fátima Gavioli, inaugurou, nesta segunda-feira (31/05), o novo prédio do Colégio Estadual Guaraciaba Augusto da Silva, em Barro Alto, a cerca de 230 de quilômetros de Goiânia. O valor destinado à conclusão da obra alcança R$ 2.986.364,71. A entrega ocorreu após parceria entre os governos estadual e federal. O Executivo de Goiás aplicou R$ 1.557.028,87 e a União, R$ 1.429.335,84.



Caiado traçou um paralelo entre a situação de abandono das unidades educacionais antes de assumir a gestão do Estado e o cenário atual. “Todas as escolas estaduais estão sendo reformadas”, enfatizou ao exemplificar a melhoria nas estruturas de banheiros, ginásios, cozinhas e salas de aula.



Na escola de Barro, a obra foi concluída após cerca de sete anos paralisada. “Essa inauguração é de importância ímpar”, frisou. “É isso que faz mudar o Estado de Goiás, a atenção à educação. O alicerce para melhorar a vida das pessoas é qualificar crianças e jovens para que tenham profissão digna, aumento da renda familiar e protagonismo.”



“O objetivo não é sermos reeleitos, isso é consequência. O nosso chamado é para mudar a vida das pessoas. Não podemos aceitar essa política de achar que o cidadão serve ao governante. Governador, deputado, prefeito, vereador, ministro e presidente da República existem para servir ao seu povo”, ressaltou o vice-governador Lincoln Tejota.

O novo prédio da escola começou a ser erguido em 2008, mas os trabalhos foram paralisados em 2014.

Padrão século XXI



A escola dispõe de 12 salas de aula climatizadas, bloco administrativo com cinco salas, cozinha e refeitório, dois laboratórios (Informática e Ciências), biblioteca, quadra poliesportiva coberta, miniauditório, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), estacionamento interno, pátio coberto e ampla área de convivência, que estimula a interação entre professores, servidores e alunos.



“Hoje, as obras da Seduc são entregues com 100% de lisura. Esse é o governo da Saúde, da Educação, das Estradas e da Segurança. Goiás tem sorte de ter um governo completo em relação à política pública”, completou a secretária da Educação.

O colégio, a partir de agora, vai permitir a expansão das vagas oferecidas pelo Estado, já que a unidade antiga possuía apenas seis salas de aula. Atualmente, 517 estudantes estão matriculados, distribuídos em turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e nas três séries do ensino médio.



“Hoje, é realmente a realização de um sonho”, disse a coordenadora Regional de Educação de Goianésia, Gislene Maria da Fonseca Oliveira. Referindo-se aos alunos presentes, pontuou que os estudantes sofreram muito esses anos todos. “Nós, da Regional, vamos estar juntinhos com vocês, da equipe Guaraciaba, para fazer com que o resultado da escola seja agora mais positivo do que é”, assegurou.



Com a transferência do colégio estadual para as novas instalações, a estrutura antiga, em área do Estado, será repassada para o município. O prefeito Álvaro Machado, conta que era diretor da unidade em 2009 e disse estar bastante emocionado em, finalmente, ter uma escola padrão Século XXI. “Queremos ser seu aluno na gestão da administração pública”, disse ao governador e ao ministro. “Barro Alto vive uma nova era, a comprovação que a administração está voltada para garantir resultados para a comunidade. Recebê-los aqui mostra que estamos no rumo certo”, afirmou o gestor.



Pela bancada federal, José Mário Schreiner parabenizou Caiado pelas ações fortes e decisivas à frente do Estado. “O governo hoje não é voltado para grupos políticos e pirotecnia, mas sim para fazer a diferença na vida das pessoas”. Já o deputado federal José Nelto frisou que é preciso muito cuidado na vida pública ao assumir compromissos. “Política é feita da verdade e não da mentira; da honestidade e não da corrupção.”



Coronel Adailton disse ser gratificante, enquanto deputado estadual, poder acompanhar as melhorias na Educação de Goiás. “É da Educação que saem ministros, governadores, vice-governadores, deputados e todas as demais profissões”, salientou.



GO-080



Na solenidade, Caiado também autorizou a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) a executar serviços de reconstrução asfáltica na rodovia, no trecho de acesso a Barro Alto, com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). A intervenção está orçada em R$ 291.724,00, valor oriundo do Tesouro Estadual. Barro Alto é um dos municípios que será contemplado com obras de restauração de ruas e avenidas, por meio do Goiás em Movimento – Eixo Município. Serão investidos R$ 200 milhões pela Goinfra, na primeira etapa do programa, contemplando 100 municípios.



“A gente está fazendo o asfalto onde ele precisa chegar. Muitas obras ainda virão, ainda temos uma carteira ousada, que vamos encarar de frente e mudar a vida das pessoas”, pontuou o presidente da agência, Pedro Sales. “Era uma demanda antiga”, salientou o deputado estadual Júlio Pina. “Depois do projeto da duplicação da entrada pronto, vamos buscar recursos”, garantiu o parlamentar.



Da RedaçãoFotos: Júnior Guimarães