/ / / Zilwimar (Tizil) toma posse dia 09/04 como Veredor da Cidade de Goiás na vaga deixada por Preta da Saúde

O novo Vereador da Cidade de Goiás toma posse no próximo dia 09 de abril de 2021.



Zilwimar Maria Dantas (Tizil) - 49 anos, é o segundo suplente de Geracinda Farias, que faleceu recentemente de Covid-19. Sendo que a primeira suplente Vilma Veiga também faleceu no final de 2020.



Atualmente, Zilwimar (Tizil) ocupava a o cargo de Secretário de Trânsito da Cidade de Goiás, e deixa a pasta para assumir como Vereador, vaga deixado por Preta da Saúde.



Zilwimar (Tizil), juntamente com o Presidente da Câmara Municipal Sidinei do Master optaram por uma cerimônia simples obedecendo todos os protocolos de distanciamente e segurança a fim de evitar aglomerações.



Sendo assim, o evento em que acontecerá a posse de Tizil está confirmada para o dia 09 de abril, as 09:00h, na sala da presidência desta casa de leis, e contará com as presenças além dele Zilwimar; do Presidente Sidnei do Master; da Primeira Secretária Elenízia da Mata e do Secretário Administrativo Antônio Avelino.

About Grupo GBC

RELATED POSTS

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO3243