/ / / / Três homens são presos pela Polícia Civil e Militar em Morro Agudo por torturar e matar idoso na zona rual de Faina-GO

Em uma atuação realizada em conjunto pela Polícia Civil e Militar, três homens acusados de latrocínio contra um idoso foram presos na Cidade de Morro de Agudo de Goiás. O idoso tinha 56 anos e morava no município de Faina - GO.



O crime aconteceu no final da tarde desta última quinta-feira (15/04), na casa onde morava o idoso na zona rural de Faina.



Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil e Polícia Militar começaram a agir imediatamente com a finalidade de prender os três elementos. A Polícia Militar descobriu que os suspeitos, sendo dois adultos de 20 e 23 anos e um menor de 17 anos, moravam em Morro Agudo de Goiás. E a Polícia Civil foi eficaz na identificação dos elementos e no compartilhamento das informações para encontrá-los.





Após serem presos, os suspeitos confessaram a prática do crime, afirmando ter torturado a vítima objetivando obter a senha da conta bancária deste, bem como localizar dinheiro e objetos de valor na casa.



Com a ação rápida dos policiais, os criminosos foram presos na madrugada de sexta-feira e no fim da tarde do mesmo dia, concretizando a prisão em flagrante, lavrada pelo Delegado Dr. Gustavo titular da Delegacia de Polícia Cvil da Cidade de Goiás.



Os maiores de idade foram encaminhados para a Unidade Prisional da Cidade de Goiás e o menor encaminhado e internado na Cidade de São Luis de Montes Belos, única cidade da região que recebe menores infratores da lei. Com o flagrante todos à disposição do Poder Judiciário.



Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243



