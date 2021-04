/ / / Presidente do CISRIVA, Prefeito de Goiás Aderson Gouvea, anuncia mais investimentos em saúde para o consórcio

O Prefeito da Cidade de Goiás, Aderson Liberato Gouvea, que também é o presidente do CISRIVA - Consórcio Intermunicipal de Saúde Rio Vermelho Araguaia, anunciou na tarde desta segunda-feira (19/04) juntamente com o Diretor Executivo, Vandré Santana, que o Consórcio de Saúde receberá uma emenda parlamentar apresentada pelo Deputado Estadual Karlos Cabral no valor de R$ 200.000,00 nos próximos meses.



Esse recurso será destinado aos municípios participantes do Consórcio, que são 16 munícipios (Goiás, Heitoraí, Americano do Brasil, Mossâmedes, Guaraíta, Itapuranga, Faina, Araguapaz, Mozarlândia, Nova Crixás, Aruanã, Britânia, Santa Fé de Goiás, Jussara, Itapirapuã e Matrinchã), e também será utilizado para a realização de cirurgias de catarata.



No anuncio, o Prefeito Aderson acrescentou: "Aproveito para ressaltar que nosso Consórcio já tem expertise nesses mutirões, pois em 2017 o CISRIVA inovou trazendo para Goiás o primeiro mutirão de cirurgias de catarata tendo sido realizadas 66 cirurgias. Nos anos seguintes o serviço se repetiu com um número maior de atendimentos e agora com essa emenda parlamentar disponibilizada teremos condições de fazer cerca de 200 cirurgias e praticamente zerar a fila de espera do nosso município e a dos municípios consorciados."



Além disso, o CISRIVA irá realizar também, nos próximos meses, cirurgias eletivas utilizando recursos do Ministério da Saúde advindos da estratégia de acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos.



Os municípios pactuaram no Colegiado Intergestores Regional (CIR), presidido pelo Secretário Municipal de Saúde Marcos Elias, que do valor a que a região de saúde teria acesso, R$ 234.374,18, ficaria destinado ao município de Goiás para que a Secretaria Municipal de Saúde através do CISRIVA realizasse cirurgias geral, ginecológicas e de catarata.



Com isso, foi anunciado que no decorrer de 2021 o CISRIVA contará com o montante de R$ 434.374,18 para realização desses procedimentos tão necessários e aguardados para a população da Cidade de Goiás e também para a região.





Por Isadora Chaves

ASCOM CNN