/ / / Policiais do BPMRv junto ao Fisco apreendem 2 carretas e gado na GO-070, com nota e guias falsas

Na noite de ontem 07/04/2021, a equipe do 2° BPMRv/BFF de Goiás juntamente com Fisco e Agrodefesa visualizaram 02 carretas com 114 rezes, e fizeram a abordagem na GO 070 Km 113 no municipio de Goiás-GO

Os agentes procederam a busca pessoal e veicular. Os policiais militares juntamente com os agentes dos outros órgãos ao conferir os documentos identificaram que tanto a nota fiscal do gado quando a guia de transporte não eram verdadeiras. Isso segundo o Delegado Fiscal presente a ação.



Diante dos fatos, foram feitas as autuações e apreensão dos animais bem como a condução do proprietário até á DP da cidade de Goiás-GO, para as providências legais cabíveis.

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO3243