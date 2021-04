/ / Políciais da CPE entra em confronto com traficantes e dois deles morrem no centro da Cidade de Goiás

Moradores da região do córrego Manoel Gomes nas proximidades do prédio da Prefeitura Municipal de Goiás, foram surpreendidos no final da tarde da última quarta-feira 31 de março, com um tiroteio envolvendo policiais e traficantes de droga.

A CPE-Goiás que pertencem ao 4º Comando Regional da Polícia Militar foi acionada quando moradores perceberam uma grande movimentação de homens em uma casa, os quais entravam e saiam da reserva que fica aos fundos das casas.

Quando a CPE chegou ao local, constataram que tratava-se de algo ilítico. Em seguida, houve perseguição e os bandidos começaram a atirar e, no confronto, a polícia acertou dois deles que caíram, e um terceiro fugiu mata a dentro. Os homens atingidos pela PM são J.V.R. e W. L.

Uma unidade do SAMU foi acionada para dar socorro aos dois homens, mas ao chegarem no local viram que já ambos já estavam sem vida. Diante disso, o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para retirar os corpos.



O local já era bastante conhecido pela polícia, já que várias ocorrências são atendidas ali, e segundo informações existe constantes circulações de pessoas desconhecidas.

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO3243