/ / Polícia Militar do 6º BPM prende idoso de 61 anos embriagado ao volante na Cidade de Goiás

Uma viatura da PM, composta pelo Cabo Castro e pelo Soldado Caetano, estavam em patrulhamento pelas ruas da Cidade de Goiás na noite do dia 03 de março (sábado) por volta da 21:30h, especificamente na Rua Aeroporto no Bairro João Francisco, quando avistaram o veículo Fiat Pálio Fire de cor branca, trafégando em zig zag pela rua.



Ao proceder a abordagem, os PM's verificaram que o condutor apresentava visível estado de embriaguez. No volante estava um senhor de 61 anos de idade que recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil da Cidade de Goiás, onde foi autuado pela prática criminosa.



Enquadrado por crime conforme consta no CTB, art. 306, que dispõe sobre a proibição de "conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de droga consumida".



O senhor preso pagou fiança e foi liberado.



Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO3243



Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO3243

About Grupo GBC