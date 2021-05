/ / Polícia Militar do 6º BPM prende autor de furto em loja no centro da Cidade de goiás

Na data de 29/04, a equipe do 6º BPM composta pelos Soldado Gilmar e Sargento Nilton, acionada via COPOM para atendimento de uma mulher queixando-se de furto ocorrido por volta das 15horas dentro da sua loja no Centro da Cidade de Goiás.

A proprietária informou que havia deixado sua bolsa no balcão da loja e ido até seu veículo, e ao retornar o seu bem material havia sido roubado e não mais achando-a no local.

A equipe ao entrevistar a vítima, informou que sua bolsa com parte de seus pertences havia sido encontrada jogado na rua. Diante das informações os militares ao averiguar as imagens da câmera de segurança, viram que o autor se tratava de uma pessoa do sexo masculino.

Os policiais realizaram o patrulhamento na cidade a procura do autor, sem êxito. Ainda confiando na captura do criminoso, as equipes intensificaram o patrulhamento nos bairros da cidade.

Horas depois pelas características localizaram e fizeram detenção do autor, o qual se tratava de um homem de 34 anos, já conhecido pelas forças policiais por outras ocorrências.

Diante dos fatos o autor foi conduzido a Delegacia de Polícia local, onde responderá pelo crime de furto.

Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/3243

