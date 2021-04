/ / / / Pescador mostra dezenas de arraias mortas no Rio Araguaia no Distrito de Bandeirantes município de Nova Crixás-GO

Um vídeo circulando pelas redes sociais da região, mostram dezenas de arraias mortas a beira Rio Araguaia no distrito de Bandeirantes, que fica no município de Nova Crixas-GO.





O vídeo feito por um pascador que mora no distrito na tarde desta segunda-feira, 05/04 traz o vídeo com vários animais que aparecem mortos boiando no rio, e vários outros na faixa de areia na orla do rio.



A Secretaria do Meio Ambiente informou que abriu uma investigação para apurar a morte dos animais e tomar as providências para descobrir a causa.







Segundo biólogo Edson Abrão, informou que ''a arraia que aparece no vídeo é conhecida, popularmente como Arraia-disco, da espécie Paratrygon aiereba. Segundo ele, o animal está entrando em extinção e demora cerca de 20 anos para se reproduzir''.





O biólogo disse ainda que, para detectar o que poderia ter causado a morte dos animais, é necessária uma análise da água do local e das arraias. Abrão observou que, pelo vídeo, não é possível notar a presença de outros animais mortos, o que poderia caracterizar uma possível contaminação na água.



Abrão disse que acredita que os animais possam ter sido vítimas de uma pesca predatória, mas que só uma investigação poderá afirmar. “Pode ter sido descarte. Alguém que foi fazer uma pesca predatória com rede e queria outros peixes, mas pegou um amontoado de arraias, que não eram importantes para ele e soltou elas aí”, disse o biólogo ao G1.com





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

