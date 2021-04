/ / / OVG reabre processo seletivo de bolsas universitárias com 5 mil vagas

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) lançou nesta terça-feira (13/04) um novo processo seletivo para contemplação de alunos com bolsas universitárias após dois anos sem novos processos, sendo o último realizado em 2018. A edição atual, conta com alterações na forma de seleção e concessão de bolsas, além de adotar o novo nome Programa Universitário do Bem (ProBem), com inscrições de 25/06 a 09/07/2021. A OVG está disponibilizando o total de 5 mil bolsas, sendo que o estudante contemplado contará com o benefício no valor de 50% (bolsa parcial) ou 100% (bolsa integral) do valor da mensalidade, acompanhamento integral à família e participará do Banco de Oportunidades.Podem se candidatar ao programa: O candidato que for: residente no Estado de Goiás, matriculado em curso de graduação presencial em IES cadastrada, que não frequente curso superior a distância ou semipresencial, não possui diploma de graduação nem estar matriculado em outro curso de ensino superior, e que se enquadrar economicamente no padrão de vulnerabilidade social.Nas mudanças que constam no novo edital, destaca-se a seleção, que anteriormente utilizava apenas a renda da família, mas a partir do novo edital abordará a qualidade da residência, mercado de trabalho e renda, inscrição em programas sociais e dificuldade no acesso à educação. Outra importante mudança é que para estudantes que recebiam R$ 300, terão agora à disposição até R$ 650. Em caso de bolsas integrais, o valor será de R$ 1.500 para cursos em geral e R$ 5.800 para medicina e odontologia.As inscrições no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, caso o interessado ainda não seja inscrito vão até o dia 25/05/2021.Dentre as faculdades incluídas no programa próximas a Cidade de Goiás, estão: UNIMB - São Luís de Montes Belos; FACMAIS – Inhumas; GOYAZES – Trindade; ULBRA – Itumbiara; UNIFASC – Itumbiara; UNIFIMES – Trindade; FACULDADE ITAPURANGA – Itapuranga; FEA – Anicuns, dentre outras, como 32 faculdades em Goiânia e Aparecida de Goiânia.Para consultar o edital e mais informações sobre o ProBem, acesse www.ovg.org.b r.