/ / Nesta segunda (12/04), Zilwimar Dantas (Tizil) toma posse como vereador na Câmara Municipal de Goiás

Nesta segunda-feira (12/04), a Câmara Municipal de Goiás realizou às 9h a cerimônia de posse do vereador Zilwimar Maria Dantas, conhecido como Tizil da Eletrônica do Partido Progressista (PP).



A cerimônia que estava marcada para o dia 9 de Abril (sexta-feira) foi adiada para hoje, e foi realizada na Câmara Municipal de Goiás de forma rápida e seguindo as medidas de segurança contra o coronavírus, ocorreu com a presença do Presidente da Câmara Sidnei do Master, a 1° Secretária Elenízia da Mata, o Secretário Geral Antônio Avelino e do Vereador empossado, Zilwimar Dantas (Tizil).



Nas eleições de 2020, Tizil obteve 213 votos, sendo o 18° mais votado, o tornando 2° suplente da vereadora Geracinda Farias (Preta da Saúde), que obteve 443 votos, sendo a 6° mais votada.



O vereador Tizil, que ocupava o cargo de Secretário do Trânsito, foi exonerado na última sexta-feira (09/04) do cargo para assumir o posto atual, deixando a pasta nas mãos de Ribamar Ferreira, viúvo da vereadora Preta da Saúde que faleceu no dia 27/03 devido a complicações causada pela infecção do coronavirus. Ribamar deverá assumir o cargo de Secretário de Trânsito ainda hoje.



Por João Pedro FelixASCOM - CNN