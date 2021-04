/ / / Nesta quinta 23/04, Governo de Goiás recebe 107.400 doses de vacina contra Covid-19

Estado começa, nesta sexta-feira (23/04), distribuição de 86 mil unidades da AstraZeneca e 21,4 mil da CoronaVac. Público-alvo inclui idosos com idade a partir de 63 anos, podendo chegar a 61 em alguns municípios. Trabalhadores da saúde, servidores da segurança pública, do salvamento e forças armadas também serão contemplados. “Neste momento, vamos ampliar locais de vacinação e pedimos às pessoas que tomem conhecimento das alternativas para que não tenha demora no atendimento”, destaca governador Ronaldo Caiado



O Governo de Goiás recebeu, na madrugada desta sexta-feira (23/04), 107,4 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O 14º lote enviado pelo Ministério da Saúde (MS) contém 86 mil unidades da AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 21,4 mil da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan.



O novo lote de imunobiológicos vai avançar na cobertura vacinal de idosos com idade a partir de 63 anos, podendo chegar a 61, em municípios como Goiânia. Trabalhadores da saúde, servidores da segurança pública e de salvamento, bem como forças armadas também serão contemplados. Das 107,4 mil vacinas recebidas, 86.055 são para a primeira dose e o restante para segunda dose.



O governador Ronaldo Caiado, acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, recebeu o carregamento na Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. “As doses serão conferidas e começaremos a distribuição imediata”, afirmou durante entrevista coletiva aos veículos de imprensa. “Neste momento, vamos ampliar os locais de vacinação e pedimos às pessoas que tomem conhecimento das alternativas para que não tenha demora no atendimento”, destacou ao lembrar que o Estado colocou à disposição o Estádio Serra Dourada, que atualmente funciona como um dos locais de vacinação na Capital.



O governador chamou atenção dos municípios para que registrem, de forma obrigatória, as informações sobre os imunizantes administrados no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI). “Que as vacinas estão sendo aplicadas ninguém tem dúvida, mas a parte burocrática, de informar junto ao Ministério da Saúde, ainda está lenta pelos municípios. Peço aos prefeitos que nos ajudem”, solicitou.



A imunização dos grupos prioritários visa reduzir o agravamento e óbitos pela Covid-19, bem como manter o funcionamento da força de trabalho que atua na linha de frente no combate ao vírus. Em Goiás, das vacinas do novo lote destinadas à primeira dose, 30% serão para imunizar trabalhadores da saúde, 5% para forças de segurança pública e o restante para idosos. O governador Ronaldo Caiado voltou a alertar os goianos para a importância do reforço vacinal. “A segunda dose é fundamental para manter o organismo protegido”, ressalta.



A remessa será conferida por técnicos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e distribuída a todas as 18 Regionais ainda nesta sexta-feira (23/04). “Todos os municípios receberão doses da vacina. Elas já vão sair nos caminhões e começarão a chegar ainda nesta manhã”, informou Ismael Alexandrino.



Para esta etapa de distribuição, além da rede logística da SES-GO, o Estado conta ainda com o apoio do Unidos pela Vacina, movimento que tem como principal meta auxiliar os governos estaduais e municipais na campanha de vacinação contra a Covid-19. Por meio da RG LOG, empresa parceira do projeto, as doses serão levadas para as Regionais de Saúde de Anápolis, Luziânia, Formosa, Posse e Campos Belos. Todo o processo será acompanhado por técnicos da Central Estadual de Rede de Frio e escoltado por forças de segurança.



Desde o início da distribuição de vacinas contra a Covid-19 pelo PNI, Goiás já recebeu 1.665.280 milhões de doses, sendo 1.208.080 da CoronaVac e 457.200 da AstraZeneca. Segundo levantamento realizado pela SES-GO, 750.915 goianos receberam a primeira dose e 252.204 pessoas a segunda.

Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

Fotos: André Sadi





About Grupo GBC