/ / Ivan Diniz, um dos maiores locutores de rodeios, perde a luta para covid-19 em Rio Verde

Uma notícia que entristeceu o domingo de páscoa (04/05) dos brasieliros, em especial dos goianos, foi o comunicado oficil da morte de um dos maiores locutores de rodeio da atualizade Ivan Diniz.



Ivan estava internado no Hospital Municipal de Rio Verde desde o dia 1º de abril após apresentar fraqueza e falta de ar. No dia seguinte, ele precisou ser levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já no sábado (3), o locutor teve de ser intubado, pois o estado de saúde dele passou para gravíssimo. Ele faleceu no domingo, após sofrer uma parada cardíaca e os rins paralisarem.



Sem trabalhar durante a pandemia devido à suspensão dos rodeios, Ivan abriu, junto com a família, uma sanduicheria em casa para ter uma renda durante a pandemia. Ele também fez transmissões ao vivo na internet para ajudar outras pessoas que perderam o emprego.



“Chegamos a fazer várias lives para ajudar pessoas que estavam sem trabalhar por conta da pandemia. Ele era um homem de coração gigante, sempre deu muitas oportunidades para quem estava começando, sempre ajudou as pessoas”, conta Ronaldo Prates, o empresário de Ivan Diniz.



O sepultamento aconteceu as 11h, no Cemitério São Sebastião, em Rio Verde. Antes, haverá um cortejo que passará pelas principais ruas da cidade e pelo Parque de Exposições Agropecuárias, onde Ivan narrou várias festas.





Trajetória



Natural de Uberaba, em Minas Gerais, ele chegou a Goiás em meados de 1990 após convite de um produtor de eventos. Já em 1993, ele começou a fazer festas na locução dos rodeios em Goiás e em todo o país, como Barretos, Jaguariuna e Rio Verde.



“O diferencial dele estava nos poemas que ele escrevia, por isso, ele era conhecido como o 'Poeta do Rodeio'. Ele compunha versos, e esses versos eram gravados e usados por outros locutores de rodeio que também usavam em suas narrações”, disse Ronaldo.



Ivan também apresentava um programa semanal em uma rádio de Rio Verde sobre assuntos de rodeio e o mundo country.



