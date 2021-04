/ / Governo de Goiás reforma 15 rodovias em três meses nas diversas regiões do Estado

Em apenas três meses, o Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), reformou 15 trechos de rodovias estaduais em todas as regiões do Estado. No total, foram 298 quilômetros de 15 vias que receberam nova capa asfáltica, com técnicas de engenharia que garantem a qualidade e a durabilidade da intervenção, ampliando a vida útil da malha viária. Além desses recapeamentos já entregues, a agência tem outros 10 em execução e dezenas de programações para entrar nos trechos nas próximas semanas.



O governador Ronaldo Caiado ressalta que a determinação em seu governo é fazer pavimentos do mesmo parâmetro de qualidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), dentro de regras claras para que o cidadão se sinta respeitado. “Temos nos esforçado ao máximo, trabalhado diuturnamente, para superar essa fase de asfalto de ‘R$ 1,99’ e fazer obras dignas para todos os goianis”, assegura.



“Em três meses, já realizamos ações em eixos estruturantes e prioritários, como rotas turísticas, corredores de escoamento de grãos e trechos de alta circulação de veículos”, ressalta o presidente da Goinfra, Pedro Sales, que lembra que também foram atendidas antigas reivindicações da população, como é o caso da revitalização da GO-462, na saída de Goiânia.



Neste início de ano, apesar das restrições sanitárias por conta da Covid-19 e do período de chuvas fortes, as obras não foram interrompidas. A Goinfra manteve suas frentes de serviços ativas por todas as regiões do Estado. “E se tem gente no trecho, a gente tem que estar junto. É determinação do governador Ronaldo Caiado que seja feito asfalto de qualidade, e temos acompanhado de perto todas as obras para conferir o padrão do pavimento executado”, destaca o presidente.

Rodovias reformadas



Em atenção às rotas turística, a Goinfra revitalizou duas rodovias importantes, a GO-213, entre os trevos de Caldas Novas e de Rio Quente, e ainda a GO-338, que liga Pirenópolis a Posse d’Abadiânia. Nas duas reformas, a agência aplicou nova capa asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente, o CBUQ. “São trechos que estão, agora, em plenas condições de trafegabilidade para receber os turistas com mais segurança assim que a pandemia for controlada”, celebra Pedro Sales.



Já na Região Metropolitana de Goiânia, a Goinfra resolveu uma demanda histórica com o recapeamento da GO-462, que liga a capital a Santo Antônio de Goiás. No local, havia um problema crônico de buracos que se abriam ao longo da pista em períodos de chuvas, reforçado pela falta de drenagem nos bairros.



O trecho de três quilômetros foi revitalizado, também com aplicação de CBUQ, intervenção mais adequada em casos de grande deterioração, já que é aplicada uma camada asfáltica mais profunda e uniforme. “O governo hoje trabalha para recuperar o padrão de qualidade do asfalto que se pratica em Goiás. Nossas ações têm durabilidade e eficiência”, explica o presidente Pedro Sales.



As equipes também focaram no recapeamento da GO-222, entre Anápolis e Nerópolis, importante corredor até a GO-080, além de rota do escoamento de caminhões, principalmente ligados à indústria farmacêutica e ao setor de alimentos, em um trajeto alternativo para Goiânia. As equipes estiveram ainda na GO-330, entre Campo Limpo e Ouro Verde, e reformaram mais uma rodovia próxima a Anápolis.





