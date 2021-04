/ / Governo de Goiás recebe número recorde de vacinas, 266 mil, nesta sexta-feira (02/04)

Previsão é de que lote chegue por volta de 1h da manhã no Aeroporto Santa Genoveva. Carregamento é composto por 241,8 mil unidades da CoronaVac e 25 mil do consórcio Oxford/AstraZeneca



Uma nova remessa com 266,8 mil doses de vacinas contra a Covid-19 será recebida pelo Governo de Goiás na madrugada desta sexta-feira (02/04). O quantitativo é o maior já registrado desde o início da imunização e tem chegada prevista para 1h no Aeroporto Santa Genoveva.



O lote inclui 241,8 mil doses da CoronaVac e 25 mil doses do consórcio AstraZeneca. Com essa nova remessa, a 11° a chegar em Goiás, serão computadas mais de 1,2 milhão de doses recebidas pelo Estado, encaminhadas pelo Ministério da Saúde.



O reforço no número de vacinas disponíveis para a população vai contribuir para avançar no objetivo de proteger 100% da população idosa até o final de abril e prosseguir com a imunização das forças de segurança.



Do aeroporto, os imunobiológicos seguem para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), localizada no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. Após conferência, eles são encaminhados para as 18 Regionais de Saúde.





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243





