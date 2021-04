/ / Faixas em manifestação a favor de Bolsonaro são expostas na Cidade de Goiás

Na manhã desta quarta-feira (07/04), faixas com os dizeres “#AvanteBolsonaro - A direita não dorme!” foram expostas em pontos populares e de visibilidade da cidade, como próxima a cruz anhanguera, na praça do chafariz e no Mirante “João José de Barros” e da Passarela “Brasil Bruno de Bastos”.

A hashtag “#AvanteBolsonaro” é usada popularmente por apoiadores do presidente em redes sociais, como Twitter, Instagram e Facebook. A manifestação pacífica é de autoria do grupo denominado “Direita Conservadora da cidade de Goiás”.

A manifestação trata-se de uma resposta em manifestação que houve recentemente contra o presidente, cujo as faixas diziam "Fora Bolsonaro Genocida", expostas no dia 25 de março em locais como a Ponte da Casa de Cora Coralina, Praça do Chafariz, Praça do Coreto, na entrada da Cidade de Goiás, Mirante da Rodovia GO-070 e na passarela da GO-070, mesmos pontos onde as faixas “#AvanteBolsonaro” foram posicionadas e fotografadas na manhã de hoje.

Por João Felix





