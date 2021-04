/ / Em parceria com ENEL, Prefeito Aderson anuncia troca de lâmpadas do Setor Aeroporto na Cidade de Goiás

O Prefeito Aderson Gouvea anunciou nesta segunda-feira nas redes sociais da Prefeitura Municipal a troca de lâmpadas do Setor Aeroporto da Cidade de Goiás.



Em uma parceria com a ENEL, o setor foi contemplado com a troca de lâmpadas comuns pelas lâmpadas de LED, o que segundo a publicação, trará um grande benefício de economia para o município, uma vez que nesses pontos chega a uma redução de 70% de redução no consumo.





Segundo o Prefeito Aderson, isso é resultado do Programa de eficiência energética da Enel na Cidade de Goiás que foi realizado através da aprovação de chamada pública em 2019.





Em todo o projeto a Cidade de Goiás foi contemplada com a troca de 400 luminárias novas de LED.



