/ / Em Itapuranga PM's prendem homem de 45 anos por tentativa de feminicídio

Uma equipe da Policia Militar que pertence a 2ª CIA/6ºBPM, foi acionada nas primeiras horas do dia de hoje 08/04 com informações de que uma mulher havia dado entrada no hospital municipal de Itapuranga com ferimentos similares ao de faca (Arma Branca). O caso aconteceu na cidade de Itapuranga.



Os PM's atenderam a ocorrência, e de acordo com relato da mulher a suposta vítima narrou os fatos afirmando que, um homem partiu em sua direção com uma faca, ela conseguiu se desvencilhar, então ele pegou um canivete e desferiu alguns golpes acertando-a.



Diante das informações, a equipe intensificou o patrulhamento pelas ruas encontrando o suposto autor que assumiu ter tentado matar a vítima. Assim o autor foi encaminhado a delegacia de polícia civil de Itapuranga e autuado pela prática criminosa.



Policiais militares da 2° Cia vez uma varredura e prendeu um homem de 45 anos, sendo enquadrado por tentativa de feminicídio.



Participaram da ocorrência os Sargentos Baldoino, William, D. Rodrigues e o Cabo Torres





About Grupo GBC

RELATED POSTS

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO3243