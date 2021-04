/ / / Em ação conjunta, Semad e PRF apreendem artefatos irregulares durante fiscalização no Rio Araguaia

Ao todo, foram apreendidas 27 armas de fogo, 116 munições e 20 tarrafas, entre outros apetrechos irregulares. Ação faz parte da fiscalização contra pesca no Araguaia, determinada pelo Governo de Goiás, no período entre 1º e 05 de abril



A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 27 armas de fogo, 116 munições e 20 tarrafas entre outros apetrechos irregulares durante ação integrada realizada com o objetivo de evitar crimes ambientais e fiscalizar a proibição das atividades pesqueiras na região, conforme instrução normativa do Governo de Goiás, editada para diminuir aglomerações nos municípios da bacia do Rio Araguaia.



Fiscais da Semad acompanhados por equipes da PRF fiscalizaram veículos que trafegavam nas rodovias BR-080 e BR-010, que dão acesso a municípios que margeiam o Araguaia e seus afluentes.



As equipes de fiscalização também utilizaram de barcos e passaram por acampamentos e ranchos montados às margens dos rios. Em um deles, três homens foram flagrados com armas, munições, 16 tarrafas, redes e outros equipamentos de pesca.



Um homem de 28 anos assumiu a propriedade das armas e foi preso por posse ilegal. O trio ainda foi flagrado descartando um filhote de peixe da espécie Pirara, pescado fora das medidas obrigatórias, do qual foram retirados os esporões e deixado em uma armadilha no rio.



Em outro local, os agentes apreenderam mais quatro espingardas, várias munições e outros itens de pesca. A polícia suspeita que o armamento seria utilizado para caça ilegal de animais silvestres.







Chamou a atenção das equipes de fiscalização a vasta quantidade de redes, tarrafas, molinetes e outros itens de pesca encontrados, mesmo com a proibição de atividades de pescaria, campeonatos de pesca esportiva, entre outras atividades, no período de 1º a 05 de abril.



Ao todo, foram apreendidos pelas equipes 27 armas de fogo; 116 munições; duas armadilhas fotográficas; uma motosserra; um arbalete; 20 tarrafas e 15 redes de pesca. Realizados, ainda, 15 autos de infração e 15 termos de apreensão.



De acordo com a titular da Semad, secretária Andréa Vulcanis, a medida, que vale até amanhã, dia 05, pode ser estendida, a depender da situação de agravamento do nível de contágio pelo novo coronavírus nesses municípios. “Alertamos a todos que ainda está vigente o decreto nº 9.674, de 10 de junho de 2020, editado pelo governador Ronaldo Caiado, que proíbe todas as atividades que envolvem aglomerações nas regiões do Araguaia”, lembra.



Segundo a secretária, “é importante a compreensão de todos, pois esse não é o momento de realizarmos atividades de pescaria, campeonatos de pesca esportiva, entre outros”. Andréia Vulcanis destaca que “é importante ficarmos em casa e, assim, protegermos as nossas famílias e as populações ribeirinhas”.



Por Gessy Chaves Jornalista

Fotos: Semad e PRF Por Gessy Chaves

