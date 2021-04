/ / Complicações após o parto tiram a vida de vilaboense de 34 anos

Na madrugada desta segunda-feira (19) faleceu Suzane Silveira Borges Moraes, de 34 anos, após complicações causadas por uma trombose pulmonar. De acordo com relatos da família, após o parto de seu recém-nascido Gabriel, já em casa percebeu sintomas relativos à trombose, como cansaço e falta de ar, sendo diagnosticada então por uma familiar, que também exerce a profissão de médica.



Suzane foi encaminhada então com urgência para Goiânia, onde foi entubada e faleceu pouco depois. Segundo a família, ela tinha anemia falciforme, doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue e a gestação era de risco, ao ponto que o obstetra havia se recusado a realizar o parto, tendo de ser feito em Goiânia.



A trombose pulmonar, causa da morte de Suzane, surge quando um coágulo entope um dos vasos que leva sangue para o pulmão, fazendo com que o oxigênio não consiga chegar nos tecidos da parte afetada do órgão.



Ela deixa seu filho recém-nascido, Gabriel, seu filho mais velho de 3 anos, Moisés, e seu companheiro José de Moraes Neto, casados há 18 anos.







Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

