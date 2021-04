/ / / Com professores na prioridade de vacinação, Cidade de Goiás deve retomar aulas presenciais em Agosto

Segundo informações da Secretaria da Saúde (SES-GO), os profissionais da Educação de Goiás possuem doses reservadas para a imunização contra a covid-19, que deve ocorrer logo após a imunização das forças de segurança pública e salvamento do estado. “No caso dos professores, por exemplo, ao terminar a força-tarefa das forças de segurança e salvamento, a SES-GO acredita já ter condições de votar uma proporcionalidade de doses para este público", disse o governador Ronaldo Caiado (DEM). Segundo informações da Secretaria da Saúde (SES-GO), os profissionais da Educação de Goiás possuem doses reservadas para a imunização contra a covid-19, que deve ocorrer logo após a imunização das forças de segurança pública e salvamento do estado. “No caso dos professores, por exemplo, ao terminar a força-tarefa das forças de segurança e salvamento, a SES-GO acredita já ter condições de votar uma proporcionalidade de doses para este público", disse o governador Ronaldo Caiado (DEM).



A vacinação dos professores deve iniciar ao fim do mês de Maio, após encerrar o ciclo de imunização de profissionais da segurança. Em janeiro de 2021, 8% das escolas públicas retomaram as aulas presenciais em Goiás, chegando a 15% em fevereiro. Ao agravamento da situação da pandemia, os encontros presenciais foram novamente suspensos. Porém, as instituições privadas permanecem com as atividades presenciais, mas com redução do número de alunos e obedecendo a protocolos sanitários.



Todo o grupo de funcionários da instituição devem ser vacinados. Na Cidade de Goiás, constam registrados em torno de 200 servidores da área da educação, mas o número deve aumentar para a convocação de cargos para merendeiras e auxiliares de serviços gerais. No caso dos alunos, sem expectativa de vacinação, a cidade possui 1.646 estudantes distribuídos em 14 instituições de ensino.



No retorno presencial, o decreto prevê a adoção de medidas de segurança sanitária e de distanciamento, como o cumprir o espaçamento de 2,25 m² por pessoa para efeito de cálculo da capacidade de cada ambiente de sala ou espaço. O fluxo de pessoas deve ser controlado e mantido a distância de 1,5m, aferindo sempre a temperatura corporal antes de adentrar no ambiente. Fica também proibida a entrada de qualquer um que apresente mais de 37,5°C, ou que apresente qualquer sintoma respiratório.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

