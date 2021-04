/ / / Com andamento de vacinação e chegada de novas doses, Cidade de Goiás irá iniciar imunização do grupo de 64 anos neste sábado

A 11° etapa de vacinação já foi anunciada pela Prefeitura Municipal de Goiás, onde informou que a partir deste sábado (24/04), idosos a partir de 64 anos poderão receber a primeira dose. A Cidade de Goiás vai receber 490 novas unidades da vacina, sendo a 12° remessa distribuída pela Secretaria Estadual de Saúde entre os municípios do Estado, possibilitando então que o município possa em breve iniciar a 12° etapa de vacinação, de idosos a partir de 63 anos, em breve.





Na última terça-feira (20/04), teve início a 10° etapa de vacinação na cidade, atingindo idosos a partir de 65 anos. A Cidade de Goiás já vacinou 16,06% de sua população com o total de 6790 doses recebidas, sendo aplicadas até o momento 4610 unidades, onde 3594 da primeira dose e 1016 da segunda.





Forças de segurança do município também começam a receber a primeira dose, com 61 imunizados, 697 trabalhadores da saúde receberam a primeira aplicação e 437 a segunda, estando então imunizados. No Estado de Goiás, 534 mil casos foram confirmados, com 14.182 óbitos até o momento. Com população da Cidade de Goiás estimada em 22.381 pessoas, o número de óbitos no Estado equivale a mais de 63% da população vilaboense.





Para agendamento de vacinação ou mais informações, ligue para a Unidade de Saúde mais próxima:

UBS Dr. Odilon (Santa Bárbara) 3371-2882 / 3371-7729

UBS Dr. Aylton (Samu) 3371-7730 / 3371-2893

Prédio da O.E.C (Aeroporto) 3371-7728 / 2063

Unidade de Apoio/CISRIVA (Bacalhau) 3371-2329 / 3371-2939





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

About Grupo GBC