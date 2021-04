/ / / Cidade de Goiás Velho manifesta gratidão às doações de Alok e Luiza Trajano

Nesta terça feira entre as cidades que receberão os kit's de instrumentos que vão ajudar na preservação das vacinas, a Cidade de Goiás publicou uma banner de agradecimento ao ''Instituto Alok'' e a frente ''Unidos pela vacina''.



O banner traz descrito a manifestação de gratidão da população da cidade à ação do cantor, juntamente com a frente que adiministra esta doações.



A atitude partiu do cantor Alok, e a doação foi feita para 4 cidades, 3 goianas e uma baiana, através do movimento ''Unidos pela Vacina'', e especificamente para a Cidade de Goiás foram doados equipamentos: câmaras refrigeradas, termômetros digitais com mira à laser, termômetros digitais via cabo, caixas térmicas e bobinas reutilizáveis de gelo.





Por Gessy Chaves











Jornalista

