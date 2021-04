/ / / Cidade de Goiás prossegue vacinação, atingindo agora idosos a partir de 67 anos

A campanha de vacinação contra a covid-19 na Cidade de Goiás prossegue, abrangendo a partir desta quarta-feira (14/04) o grupo de idosos a partir dos 67 anos de idade. A vacina consiste em duas aplicações, com intervalo entre as doses. Para receber a vacina, é preciso de agendamento prévio, bastando entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência.



Ao total, foram recebidas do Estado 4990 doses do imunizante, onde até o presente momento já foram aplicadas 3711, sendo 3058 referentes à primeira aplicação e 653 da segunda e última dose, vacinando então 13,66% da população atual do município. Há 13.063 óbitos confirmados de Covid-19 no Estado de Goiás até o momento, sendo que 29 desses óbitos são da Cidade de Goiás que tem uma taxa de letalidade de 3,41%.



Algumas cidades do Estado como Rio Verde, Catalão, Itumbiara, Aparecida de Goiânia e também a capital Goiânia, estão sem receber novas doses da vacina. “Os números previstos mensalmente são estimados de acordo com as previsões contratuais. No entanto, existem variáveis que não dependem do Ministério, como a aprovação de vacinas pela Anvisa, a velocidade de produção dos fabricantes e a importação de vacinas e insumos para a sua produção” pronunciou o Ministério da Saúde sobre a escassez das vacinas.



Para agendamento de vacinação ou mais informações, ligue para a Unidade de Saúde mais próxima:

UBS Dr. Odilon (Santa Bárbara) 3371-2882 / 3371-7729

UBS Dr. Aylton (Samu) 3371-7730 / 3371-2893

Prédio da O.E.C (Aeroporto) 3371-7728 / 2063

Unidade de Apoio/CISRIVA (Bacalhau) 3371-2329 / 3371-2939





Por João Pedro Felix

ASCOM - CNN

About Grupo GBC