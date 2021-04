/ / Cidade de Goiás e mais 3 municípios receberão doação do DJ Alok de equipamentos de refrigeração de vacinas contra a COVID-19

O DJ Alok anunciou, na última quinta-feira (22), que "apadrinhará" 4 municípios brasileiros e doará equipamentos de refrigeração de vacinas contra a COVID-19.





Os municípios de Goiás Velho (GO), Alto Paraíso (GO), Cavalcante (GO) e Ituberá (BA) receberão as doações feitas pelo Instituto Alok, que incluem câmaras refrigeradas, termômetros digitais com mira à laser, termômetros digitais via cabo, caixas térmicas e bobinas reutilizáveis de gelo.



A ação faz parte do movimento "Unidos pela vacina", criado pela empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza. O projeto tem por objetivo auxiliar no processo de vacinação no Brasil através de esforços da iniciativa privada. O projeto definiu como meta que todos os brasileiros acima de 18 anos sejam vacinados até setembro de 2021.

Falando a reportagem do Classifique News, a Prefeitura de Goiás através do Secretário Municipal de Saúde Marcos Elias, manifestou seus agradecimentos ao DJ e ao movimento "Unidos pela vacina".

''Somos imensamente agradecidos ao Instituto Alok, na pessoa do mesmo, tendo em vista que sua atitude de doação para a nossa cidade foi de extrema necessidade e valia. Visto que serão muito bem vindos todos os ítens enviados. A nossa população está, com certeza, sensibilizada e queremos neste momento expressar a nossa gratidão, não só ao instituto, como também ao projeto ''Unidos pela Vacina'' de Luiza Trajano do Magazine Luiza. Muito Obrigado!''

Por Gessy Chaves Por Gessy Chaves





Jornalista

About Grupo GBC