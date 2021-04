/ / Cidade de Goiás adere ao projeto 'Confecciona Mais Moda da FIEG'

A cidade de Goiás aderiu ao projeto Confecciona Mais Moda, iniciativa que busca qualificar e encaminhar para o mercado de trabalho mão de obra especializada para prestar serviços de facção para a indústria de Moda instalada no Estado. O projeto é uma ação liderada pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado de Goiás (Sinvest), com apoio da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e da Federação Goiana de Municípios (FGM) e parceria estratégica do Senai e IEL Goiás.



O objetivo é gerar mais empregos e contribuir com a distribuição de renda e o resgate da dignidade dos chefes de família, que têm sofrido com o desemprego na pandemia. A implantação do projeto na cidade de Goiás foi pauta de união entre o presidente da Câmara Setorial da Moda (Casmoda) da Fieg, José Divino Arruda, e o prefeito do município Aderson Gouvea. Com o projeto, a prefeitura espera gerar mais de 100 empregos na região, entre diretos e indiretos.



''Por meio desta parceria com a FIEG, iremos criar um polo de confecções que ajudará a gerar empregos e renda aqui em nosso município''



A reunião foi acompanhada pela 1ª Dama e Sec. de Assistência social, Trabalho e Habitação, Profª. Célia Mendanha; pela vice-prefeita Zilda Lobo; pelos secretários municipais Iolanda de Aquino Leite (Mulher, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos), Rodrigo Santana (Turismo e Desenvolvimento Econômico) e Marcelo Rosa (Comunicação); e pela representante do Sebrae Neide Rodrigues Siqueira Soares.



Participaram ainda o superintendente do IEL Goiás, Humberto Oliveira; a gerente de Desenvolvimento Empresarial do IEL Goiás, Sandra Márcia Silva; o diretor da Faculdade Senai Ítalo Bologna e Fatesg, Dario Queija; a coordenadora de Vestuário do Senai, Hélia Maria de Faria; e a assessora executiva da Casmoda, Bartíria Rocha.

