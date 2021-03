/ / / / Zilwimar (Tizil) deve assumir a vaga de Vereador deixada na Câmara por Preta da Saúde

Depois de concorrer ao mandato de vereadora por três vezes, Geracinda Farias (Preta da Saúde) de 40 anos conseguiu se eleger como Vereadora da Cidade de Goiás nas Eleições de 2020, porém todos não esperava que ela fosse tornar-se uma das vítimas da COVID-19. Preta, cujo apelido recebeu por causa do trabalho que desenvolvia na secretaria de saúde, em especial na zona rural e nos assentamentos da Cidade de Goiás, sobretudo no distrito de Colônia de Uvá, era querida por muitos e, além de uma lacuna no coração dos vilaboenses, deixa uma lacuna também na Câmara Municipal de Goiás.





Com a vaga deixada pela parlamentar, a primeira suplente seria a segunda candidata mais votada do partido PP, Vilma Veiga, porém infelizmente ela também faleceu no fim do ano passado de 2020.





O segundo suplente é Zilwimar Maria Dantas (Tizil), hoje Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Levando em conta todo o trabalho desenvolvido por ele no mandato de 2016/2020, Tizil deve assumir a vaga no legislativo municipal.





Falando com a nossa reportagem no início da noite de ontem, Tizil disse que ''ainda não está decidido se continuo à frente da secretaria ou se assumo o mandato de Vereador''. Ele ainda falou que ''tenho adaptado muito bem como líder da pasta de trânsito, no entanto preciso de mais tempo para pensar qual destino tomar''.





Hoje o ex-vereador e atual secretário tem trabalhado em um âmbito diferente, ao invés de fazer leis, vem buscando atender os anseios do povo trabalhando diretamente na execução dos projetos oriundos da Camara Municipal, além de realizar todas as diretrizes que são determinadas pelo Prefeito Aderson Gouvea.





Em mais uma frase colocada pelo Secretário, afirmou "Estou pedindo a Deus que me ajude". Lembrando que o PP é o partido da Vice-Prefeita Zilda Lôbo, e que se caso Tizil resolva não assumir, entra em cena o quarto candidato mais votado do PP, que é Celino da Só Gelo.





Por Gessy Chaves

Jornalista

