/ / Vereadora da Cidade de Goiás, Geracinda (Preta da Saúde-PP) é levada para UTI do HSPA neste sábado.

A Vereadora da Cidade de Goiás eleita pelo PP, Geracinda Farias, foi transferida neste sábado/20 para uma unidade da UTI do Hospital São Pedro para tratar da COVID-19.

Geracinda mais conhecida como Preta da Saúde, está desde o início da semana internada para tratar a doença, só que estava respirando normal sem ajuda de aparelhos. No entanto na manhã deste sábado o estado dela se agravou e houve a necessidade de encaminha-la para Unidade de Terapia Intenssiva.

Em um comunicado oficial da assessoria da parlamentar divulgado por volta das 19:00h de hoje/20, trouxe os pedidos de orações em prol da Vereadora, veja:

''Informamos, como já é de conhecimento de todos, nossa querida Preta está internada com Covid no Hospital São Pedro d'Alcântara. Na manhã de hoje (20/03), ela precisou ser transferida para a UTI do hospital, o quadro è grave mas nossa Vereadora tem lutado bravamente para melhorar e nos trazer de volta seu sorriso e força. Todo procedimento necessário está sendo feito, confiamos e agradecemos a toda equipe do hospital, pedimos paciência a todos pois é um momento de grande apreensão.



Pedimos a todos que mandem pensamentos positivo, e exerçam sua fé em prol da nossa querida vereadora Preta... Com suas orações, e amor.''